Nella notte Lozano ed Ospina sono stati impegnati con le rispettive Nazionali nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022.

Per il Chucky gol e vittoria con il Messico che ha battuto 3-0 l’Honduras anche grazie ai gol di Cordova e Funes.

Solo pari, invece, per la Colombia di Ospina che non va oltre lo 0-0 contro il Brasile. Il portiere azzurro ha giocato per tutti i 90 minuti della gara.

