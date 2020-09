NazioNapoli: goleada Belgio, Mertens a segno. Panchina per Mario Rui

Dries Mertens ancora in gol nel 5-1 del Belgio all’Islanda, panchina per Mario Rui nel successo del Portogallo sulla Svezia.

Terminate le gare di questa sera di Nations Legue ed ecco il focus sui due giocatori impegnati.

Dries Mertens in gol nella goleada del Belgio, che batte 5-1 l’Islanda con l’attaccante azzurro che dribbla un avversario in area dopo una bella azione di De Bruyne e segna con un tiro preciso sul primo palo.

Panchina invece per Mario Rui, che ha assistito alla vittoria del Portogallo per 2-0 contro una Svezia in dieci uomini. Doppietta per Cristiano Ronaldo che supera così quota 100 gol con la sua Nazionale.

Belgio-Islanda 5-1 (11′ Fridjonsson; 13′ Witsel; 17′ Batshuayi; 50′ Mertens; 69′ Batshuaiy; 80′ Doku)

Svezia-Portogallo 0-2 (45+1′, 72′ Cristiano Ronaldo)

