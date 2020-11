NazioNapoli – Insigne, assist e prestazione brillante. Belgio e Kosovo vincono, sconfitte per Slovacchia e Polonia

Si sono concluse le partite di questa sera dei giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. A brillare è soprattutto Insigne.

L’Italia vince per 2 a 0 ed il capitano del Napoli ha sfornato un assist, per il primo gol, ed un’altra prestazione brillante. A vincere sono anche il Belgio di Mertens ed il Kosovo di Rrahmani, quest’ultimo sostituito dopo 20 minuti per infortunio.

Infine, Lobotka e la Slovacchia escono sconfitti contro la Repubblica Ceca e la Polonia di Milik e Zielinski perde 2 a 1 in casa contro l’Olanda. Per Meret solo panchina, Di Lorenzo invece a giocato la seconda frazione della partita.

Comments

comments