Nazionapoli – Insigne in versione assistman fa volare l’Italia. Bene il Belgio di Mertens, sconfitta per Rahmani. Tutti i risultati.

Bene l’Italia che vince 2-0 contro la Polonia di Milik e Zielinski. Il capitano azzurro Lorenzo Insigne si è reso protagonista di una partita sontuosa coronata con un grande assist. Di Lorenzo è entrato nel finale. 90 minuti per Insigne, 45 per Zielinski, 25 per Milik.

Il Belgio di Mertens batte l’Inghilterra con lo stesso risultato. Dries Mertens ha segnato la rete del 2-0 direttamente su calcio di punizione. 83 minuti in campo per Dries.

Il Kosovo di Rahmani invece si viene sconfitto per 2-1 dalla Slovenia. 97 minuti per il difensore del Napoli.

