NazioNapoli – Koulibaly in campo 96′, per Osimhen gol e assist nella vittoria della Nigeria

Il Senegal trova un pareggio, con Kalidou Koulibaly in campo per tutto il match. La Nigeria e Osimhen vincono.

Un pareggio che evita una clamorosa sconfitta interna per il Senegal contro l’Enswatini; sconfitta che comunque sarebbe stata ininfluente per la classifica dato che il Senegal è maticamente qualificato. Il difensore senegalese del Napoli è stato in campo per 96 minuti, l’intera durata della partita.

La Nigeria di Osimhen, invece, trova la vittoria con un rotondo 3 a 0. Oltre al gol, Victor ha realizzato anche l’assist per il temporanea 2 a 0 di Etebo ed è rimasto 76 minuti in campo; Onuachu ha chiuso la partita firmando il 3 a 0 finale.

