NazioNapoli – Koulibaly perde con il suo Senegal, Osimhen con la Nigeria non va oltre lo 0 a 0

Nella giornata di ieri sono andati in scena le partite di qualificazione dei Mondiali per il Senegal di Koulibaly e la Nigeria di Osimhen.

Non una giornata da ricordare per i due azzurri. Il Senegal di Kalidou ha perso per 1 a 0 contro l’Egitto, con il difensore senegalese che ha giocato tutto l’incontro; Osimhen e la sua Nigeria, invece, non sono andati oltre lo 0 a 0 contro il Ghana. Anche Victor ha disputato tutto l’incontro.

Infine, Lobotka e la sua Slovacchia sono scesi in campo per l’amichevole contro la Norvegia; partita finita 2 a 0 per i norvegesi, con Stanislav che ha disputato 84 minuti dell’incontro.

