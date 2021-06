Questa sera il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è stato impegnato con il suo Senegal in amichevole contro Capo Verde.

Per il difensore azzurro vittoria e tutti i 90 minuti in campo. Dopo questa partita per Koulibaly inizieranno ufficialmente le vacanze che termineranno, salvo sorprese di mercato, il 15 luglio, giorno d’inizio del ritiro a Dimaro.

