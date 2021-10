Oggi è andato in scena Kalidou Koulibaly con il suo Senegal, per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Il difensore del Napoli in campo nella gara di qualificazione mondiale Namibia-Senegal terminata col successo senegalese per 3-1.

Koulibaly ha giocato tutta la partita.

