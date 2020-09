Nazionapoli – Vediamo insieme le formazioni degli azzurri impegnati questa sera con le rispettive nazionali.

Dopo aver annunciato la formazione della Nazionale italiana, con Insigne titolare e Di Lorenzo e Meret in panchina, vediamo quali altri azzurri saranno impegnati questa sera in giro per il Mondo.

Zielinski e Milik partiranno titolari con la Polonia nella sfida contro la Bosnia.

Titolare anche Lobotka con la sua Slovacchia nella sfida contro Israele.

