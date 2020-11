Nazionapoli – Mertens a segno. Grande gol di Insigne che viene annullato: tutti i risultati delle sfide dei nazionali azzurri all’intervallo.

L’Italia è in vantaggio per 1-0 contro la Polonia grazie ad un rigore trasformato dall’ex Napoli Jorginho. Peccato per Insigne, che aveva trovato poco prima un grandissimo gol, poi annullato per un fuorigioco ingenuo di Belotti.

Gioia ritrovata per Dries Mertens che con il suo Belgio, contro l’Inghilterra, ritorna a segnare e lo fa con un grandissimo calcio di punizione. I diavoli rossi sono in vantaggio per 2-0.

Il Kosovo di Rahmani, altra sfida di un azzurro in Nazionale, è fermo sullo 0-0 contro la Slovenia.

