Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Dries Mertens che si è infortunato alla spalla durante Repubblica Ceca-Belgio, gara in programma questa sera.

L’attaccante azzurro ha dovuto lasciare al 56 minuto il campo per una botta alla clavicola sinistra. Le prossime ore e soprattutto i prossimi giorni saranno decisivi per stabilire l’identità dell’infortunio.

