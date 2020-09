Anche oggi ci sono tre calciatori azzurri impegnati con le rispettive Nazionali nelle gare dei gironi di Nations League.

Il primo a scendere in campo sarà Elmas che alle 15 affronta l’Armenia con la sua Macedonia in una gara valida per il Gruppo 2 della Lega C.

Alle 20:45 tocca a Mertens e Mario Rui che affronteranno rispettivamente Danimarca e Croazia in gare valida per i gruppi della Lega A.

Comments

comments