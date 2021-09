NazioNapoli: pareggio per Lobotka, Koulibaly vince con il Senegal

Nella giornata di ieri sono scesi in campo i primi due nazionali del Napoli, Lobotka e Koulibaly. Bottino pieno per il secondo azzurro.

Per quanto riguarda Lobotka e la sua Slovacchia, solo un pari per 1 a 1 contro la Slovenia nella partita valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. Il Senegal, con Koulibaly in campo, ha trionfato per 2 a 0 contro il Togo.

Il match giocato dalla nazionale di Koulibaly era valido sempre per le qualificazioni a Qatar 2022. Entrambi hanno disputato 90 minuti in campo.

Comments

comments