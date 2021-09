NazioNapoli: Rrahmani e Kosovo riescono ad acciuffare il pari

Nella serata di ieri è sceso in campo anche il Kosovo, oltre all’Italia, con Amir Rrahmani che ha disputato l’intera partita.

La nazionale kosovara ieri sera ha affrontato la Grecia per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Partita che è finita in pareggio, 1 a 1, dopo che la formazione greca è passata in vantaggio; Muriqi ha acciuffato il pareggio proprio nel finale della gara.

Come già detto, ieri sera è scesa in campo anche l’Italia con Di Lorenzo e Insigne; il capitano è uscito al 90° mentre il terzino è rimasto in campo fino alla fine. Anche qui, solo un pari (contro la Svizzera).

