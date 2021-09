Oltre ai due calciatori italiani Insigne e Di Lorenzo questa sera altri tre calciatori del Napoli sono impegnati con le rispettive Nazionali.

Vittoria e 90 minuti in campo per Amir Rrahamani che con il suo Kosovo che ha battuto la Georgia in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Sempre in ambito di gare di qualificazioni al prossimo Mondiale, Elmas parte titolare nella sfida tra Macedonia e Armenia mentre Zielinski va in tribuna nella gara tra Polonia ed Albania.

