NazioNapoli: tre calciatori impegnati questa sera nelle qualificazioni ai Mondiali

Quest’oggi tre calciatori del Napoli saranno impegnati con le rispettive Nazionali nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022.

Alle 20:45 Giovanni Di Lorenzo scenderà in campo con la Nazionale impegnata al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Lituania. Ricordiamo che ieri Lorenzo Insigne ha lasciato in anticipo il ritiro per motivi personali.

Sempre alle 20:45 il Kosovo di Rrahmani ospita Pristina la Spagna mentre contemporaneamente Elmas giocherà con la sua Macedonia del Nord contro la Romania.

Scende in campo anche la Polonia di Zielinski che però, come accaduto già nelle due partite precedenti, da convocato non prenderà parte al big match contro l’Inghilterra a causa dell’infortunio subito in Napoli-Venezia.

Comments

comments