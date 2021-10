Questa sera i calciatori del Napoli Piotr Zielinski e Amir Rrahmani sono stati impegnati con le rispettive nazionali nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022.

Vittoria per la Polonia di Zielinski (in campo 90 minuti) che vinche 1-0 in Albania grazie ad un gol di Swiderski.

Sconfitta invece per Rrahmani che gioca tutta la partita nella sconfitta ottenuta dal Kosovo contro la Georgia per 2-1.

