NazioNapoli: vincono Zielinski, Osimhen ed Elmas

Quest’oggi i tre calciatori del Napoli Zielinski, Osimhen e Elmas sono stati impegnati con le rispettive Nazionali.

Vittoria e 90 minuti di partita per Zielinski che con la sua Polonia batte 1-0 l’Albania in una gara valida per la seconda giornata dei gironi di qualificazione ad Euro2024.

Vince anche Osimhen con la sua Nigeria che batte 1-0 la Guinea Bissau in una gara valida per la quarta giornata dei gironi di qualificazione alla Coppa d’Africa. L’attaccante del Napoli è rimasto in campo per tutta la partita.

Vince per 1-0 anche la Macedonia di Elmas, entrato in campo al 54′, in amichevole contro le Isole Faroe.

