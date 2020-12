NBA, Becky Hammon nella storia: è la prima donna ad aver allenato in una partita ufficiale

Becky Hammon ed i San Antonio Spurs nella storia: l’ex cestista ha sostituito Popovich espulso nella partita di stanotte contro i Lakers.

E’ diventata la prima donna ad allenare una squadra in una partita NBA la 43enne Becky Hammon. E’ accaduto mercoledì 30 dicembre durante la partita degli Spurs contro i Los Angeles Lakers. Hammon, che è la vice allenatrice dei San Antonio Spurs, ha preso il posto dell’allenatore Gregg Popovich dopo che quest’ultimo è stato espulso per proteste quando mancavano circa 4 minuti alla fine del secondo quarto. “E’ stato un momento importante”, ha detto Hammon.

“Non ho davvero avuto tempo per riflettere. Non ho avuto tempo per guardare il mio telefono. Quindi, non so cosa stia succedendo al di fuori dell’AT & T Center”, ha aggiunto.

Hammon aveva già sostituito Popovich in altre occasioni, ma mai in una partita della stagione ufficiale. Questa volta, racconta l’ex cestista, “Pop ha puntato il dito verso di me e mi ha detto: ‘Ora ci pensi tu'”. Una gara, poi finita 121 a 107 per i Lakers, che entra nella storia dell’NBA.

