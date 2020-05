NBA, si va verso il ritorno in campo: tra due settimane la decisione

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la stagione NBA potrebbe riprendere dopo l’interruzione a causa dell’emergenza Covid-19.

Il commissioner Adam Silver è convinto che tra fine maggio e metà giugno la Lega sarà in grado di poter prendere la decisione definitiva, e dopo l’ultima riunione (virtuale) con i proprietari NBA l’impressione è che si possa tornare in campo per completare la stagione, interrotta l’11 marzo. Non è ancora chiaro con quale format, eventualmente, riprenderebbe la stagione ma è praticamente certo che si giocherebbe in un’unica location: tra le opzioni il Walt Disney Resort di Orlando oppure Las Vegas.

Intanto, c’è stato anche un meeting tra le star più importanti della NBA, che hanno espresso la volontà di tornare in campo: presenti il play degli Oklahoma City Thunder, Chris Paul, Kawhi Leonard, stella dei Los Angeles Clippers, Russel Westbrook degli Houston Rockets, Steph Curry, emblema dei Golden State Warriors, Damian Lillard dei Portland Trait-Blazers, Giannis Antetokoumpo, ala grande dei Milwaukee Bucks e candidato principale al titolo di MVP, Kevin Durant dei Brooklyn Nets e le due punte di diamante dei Los Angeles Lakers, Anthony Davis e Lebron James, quest’ultimo uomo simbolo della Lega.

