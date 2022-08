Ndombele, la stella più preziosa che ha smesso di brillare vuole riaccendersi nel cielo di Napoli

Ndombele la stella che in Premier non ha brillato e che vuole rimettersi in gioco in Serie A è al centro di una trattativa serrata tra Giuntoli ed i suoi agenti.

Con il club si è molto avanti ma, come sempre quando si trattano calciatori di campionati ricchi, come quello inglese, si deve convincere il calciatore che tanti benefit non ci saranno più, in Italia e, in particolare, a Napoli.

In Premier, Ndombele ha avuto difficoltà, per i ritmi altissimi, in Italia può adattarsi meglio. Secondo rumors, made in England, sarebbero stati anche dei problemi nello spogliatoio, a determinarne le prestazioni negative.

A Napoli può trovare stimoli e ambiente giusti, per ritornare ad essere protagonista. Ricordando di essere stato all’epoca del suo arrivo, il calciatore più pagato nella storia del Tottenham.

