Nedved glissa sulla frase di Cristiano Ronaldo: “Pensiamo alla partita”

Nella giornata di oggi Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di una frase infelice sui social; Nedved ha scelto di glissare nel pre partita.

Intervenuto a Sky, infatti, l’ex calciatore ha parlato così:

“Io credo che in questo momento stiamo aspettando una partita così bella di Champions, non vorrei tanto entrare su quello che ha detto. So che vorrebbe spaccare il mondo, so che difficoltà sta avendo, mi fermo qua.”

Cristiano Ronaldo è ancora in isolamento presso casa sua, dato che è ancora positivo al Covid. In giornata il portoghese, sul proprio profilo social, ha scritto “PCR is bullshit”, ovvero “Il tampone è una stronzata”.

Comments

comments