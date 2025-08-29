Nel mirino anche Kobbie Mainoo?

Napoli interessato a Kobbie Mainoo, classe 2005, talento dello United che vorrebbe andar via per giocare di più in vista del Campionato Mondiale di Calcio

Aggiornamenti dal Mirror: il giocatore vuole trasferirsi in azzurro ma lo United, scottato dal rendimento di McTominay, glielo impedisce e lo blinda. Affare da 50 milioni di sterline e sono pronti 4 anni di contratto per il giocatore, queste le cifre che trapelano.

Pare che il giocatore continui a spingere per la cessione, per andare al Napoli. Non in prestito ma a titolo definitivo.

Mainoo è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza: mezzala ma anche da poter posizionare centrale in mediana in un reparto a due. Potrebbe essere una alternativa ad Anguissa, che a gennaio farà la Coppa d’Africa.

