Nel mirino Elmas, Hojlund e anche….Brescianini

Il Napoli: non solo Eljif Elmas e Rasmus Hojlund. Per completare la rosa insiste per Marco Brescianini (Sky Sport)

Brescianini è considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana, motivo per cui i contatti con l’Atalanta restano costanti. Il centrocampista era stato attenzionato già lo scorso anno, aveva anche svolto le visite salvo poi andare a Bergamo con il Napoli che alla fine puntò su McTominay in uscita dallo United. Il Napoli è tornato su di lui: cerca un centrocampista fisico ma di qualità e con abilità ad inserirsi in zona gol.

Comments

comments