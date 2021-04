Nela: “Il Napoli ha pagato più degli altri infortuni e covid”

L’ex difensore del Napoli Sebino Nela ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport sula corsa Champions.

“Centro-sud fuori dalla prossima Champions? Quando non hai i fatturati di big come Juve, Inter e Milan, occorre un progetto tecnico come quello dell’Atalanta. Non si vince soltanto con un alto monte ingaggi.

A differenza dell’ultima volta in cui le squadre del centro-sud uscirono fuori dalla Champions, penso che non si

possa neppure avere degli alibi arbitrali, e l’Atalanta lo dimostra. Comunque, mai perdere la speranza.

Al momento, anche dal punto di vista tecnico chi mi sembra più strutturato è il Napoli, che ha pagato più degli

altri gli infortuni e il Covid, giocando per un periodo quasi senza attaccanti”.

