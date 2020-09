Nela: “Milik? Tutti convinti che sia meglio Dzeko, ma io sarei soddisfatto”

Sebino Nela, ex terzino della Roma e della Nazionale, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del possibile approdo di Arek Milik in giallorosso.

Il polacco del Napoli sembra destinato a prendere il posto di Edin Dzeko, vicinissimo a trasferirsi alla Juventus: “A Roma c’è un po’ di insoddisfazione. Tutti credono che il bosniaco sia superiore a Milik anche se a me il polacco piace tantissimo da sempre. Io sarei soddisfatto di questo cambio, non conosco la volontà di Millk , non so se ha questa gioia di venire a giocare per la Roma. Mettendo sul piatto l’età io sarei contento, nel panorama internazionale avere un giocatore come lui è soddisfacente“.

