Neres e Hojlund i gemelli diversi

Gemelli diversi ma inseparabili.
La genetica racconta una storia e il pallone cambia il finale
Rasmus il gigante danese e David il normotipo carioca
Uno biondo, l’atro color mulatto sono ormai una coppia di fatto e la loro corrispondenza di amorosi sensi pallonari eccita quelli dei tifosi napoletani.
Assist e gol, gol e assist che si scambiano come carezze, si cercano e si trovano
colpi di tacco e punta che non fanno arrabbiare Conte, Anzi.
Il feeling è cresciuto settimana dopo settimana poi è esploso l’amore.
I nuovi amanti del gol hanno già sostituito nelle fantasie Kvara e Osimhen
Si chiude una porta e si apre un portone saggezza partenopea in versione calcistica