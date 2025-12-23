Neres e Hojlund i gemelli diversi

Gemelli diversi ma inseparabili.

La genetica racconta una storia e il pallone cambia il finale

Rasmus il gigante danese e David il normotipo carioca

Uno biondo, l’atro color mulatto sono ormai una coppia di fatto e la loro corrispondenza di amorosi sensi pallonari eccita quelli dei tifosi napoletani.

Assist e gol, gol e assist che si scambiano come carezze, si cercano e si trovano

colpi di tacco e punta che non fanno arrabbiare Conte, Anzi.

Il feeling è cresciuto settimana dopo settimana poi è esploso l’amore.

I nuovi amanti del gol hanno già sostituito nelle fantasie Kvara e Osimhen

Si chiude una porta e si apre un portone saggezza partenopea in versione calcistica

