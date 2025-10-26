Neres:”Cambi di ruolo? Importante giocare”.

Neres esordisce come falso nueve in Napoli-Inter una buona prova finita anzi tempo per un affaticamento muscolare.

Queste le sue dichiarazioni al termine del match:

”NERES A CRC POST NAPOLI-INTER: «Partita difficile, ma dovevamo dare una risposta e l’abbiamo fatto! Nuovo ruolo? Gioco dove mi vuole il mister, l’importante per me è giocare»

Al termine di Napoli-Inter è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC David Neres.

Di seguito le sue parole:

«Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, sono una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Dovevamo dare una grande risposta dopo la pesante sconfitta in Europa. Abbiamo mantenuto alta la testa e siamo scesi in campo per questa battaglia.

Nuovo ruolo? Mi sento a mio agio giocando, non importa dove. Gioco dove il mister e la squadra hanno bisogno di me. Voglio solo giocare e cerco di fare del mio meglio.

Ovviamente, giocando in questa posizione, cambiano i miei movimenti, ma i miei compagni di squadra conoscono il mio stile di gioco ed io conosco il loro. Cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda, cercando di spostarci dove sarà l’altro giocatore. Penso che questa sia la cosa più importante.

Solo vittorie al Maradona?

È davvero importante per noi avere il supporto dei tifosi, soprattutto dopo queste settimane dure. Avere il loro sostegno oggi per noi è stato fantastic

