Neres:”É difficile giocare qui, ho avvisato i miei compagni. Nel nuovo sistema mi sono più libero”.

David Neres ex del match ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benfica

Il giornale Abola ha scritto che trasformi tutto in oro, che emozione è tornare e ricevere questa stima?

“Sono molto felice, molto emozionato di tornare qui a Lisbona ed in particolare in questo stadio”.

Com’è cambiato il suo modo di giocare col nuovo assetto? Ha licenza di esprimersi liberamente?

“Sì, mi trovo meglio, mi ha dato più liberta per attaccare, la fiducia è molto importante ed è tornata dopo queste ultime partite”.

Il Napoli con te in campo batte meglio angoli e palle inattive?

“Non solo con me, ma con tutti. Ancora non abbiamo fatto molti gol da palla inattiva ma è un aspetto su cui lavoriamo molto”.

Che difficoltà ci sono a giocare qui? Cosa ha detto ai compagni?

“Di mantenere la tranquillità. Ho giocato qui, non è facile, il Benfica è molto forte e come ho già detto però siamo ben preparati”.

Il Benfica è speciale per lei? Perchè ha cambiato? Poteva essere usato meglio qui?

“Ho ricevuto una proposta da un’ottima squadra, da un campionato forte in cui già da tempo volevo giocare, l’allenatore che c’era all’epoca non contava molto su di me e questo ha facilitato il trasferimento”.

