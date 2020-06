Nervi tesi in casa Juventus: Sarri-Pjanic ai ferri corti

Come riporta “La Stampa” di Torino, non è un momento facile per Sarri sulla panchina della Juventus.

Secondo il quotidiano torinese tra l’ex allenatore del Napoli e il centrocampista bianconero Pjanic ci sarebbero stati dei momenti di tensione dopo le due prestazioni negative del bosniaco in Coppa Italia.

Sembra sempre più che probabile che contro il Bologna domani sera in campionato, Pjanc sia l’escluso eccellente con il giovane Bentancur candidato al ruolo di centrocampista centrale con l’inserimento di Ramsey come mezzala.

