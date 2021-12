Nessun allarme per Juan Jesus: il difensore del Napoli sarà regolarmente a disposizione di Spalletti per la sfida contro il Milan.

Ieri l’ex Roma non si è allenato, così come altri suoi compagni di squadra, per preservarlo in vista della sfida contro i rossoneri.

Un po’ di appesantimento muscolare viste le tante partite giocate, tutto normale: lo staff tecnico ha preferito tenere lui e altri membri della squadra azzurra a riposo.

