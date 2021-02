Le immagini di Dries Mertens che usciva dal campo con una vistosa fasciatura con ghiaccio ha fatto preoccupare un po’ tutti i tifosi.

A quanto pare, però, non è nulla di preoccupante e non c’è nessuna ricaduta per il belga. La fasciatura con ghiaccio è solo una precauzione per la caviglia, dopo i problemi che ci sono stati in questi ultimi mesi.

