Il Napoli vicino a battere un record in Serie A per quanto riguarda i gol da fuori area: già 20 gol, dato insolito per le big d’Europa.

Il Napoli è a quota 20 gol da fuori area in Serie A, un dato importante, insolito per le big d’Europa. Ma non solo, gli azzurri sono vicini a far siglare in questa categoria un nuovo record per il campionato: solo la Juventus infatti ha fatto di meglio con 22 gol da fuori area in Serie A nella stagione 2014/15.

