Nessun giocatore in serie A come Hirving Lozano, il giocatore del Napoli ha preso parte a più gol in trasferta in questa serie A.

Di seguito il tweet di complimenti del Napoli:

📊 Nessun giocatore ha preso parte a più gol in trasferta di @HirvingLozano70 in questa Serie A: 4️⃣ (due reti e due assist)!

Vamos Chucky ⚡️

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YIZy4cgmqk

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2021

Comments

comments