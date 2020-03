New York, il sindaco De Blasio: “Metà città sarà contagiata”

L’emergenza Coronavirus colpisce anche gli USA e in particolar modo New York che, secondo il sindaco De Blasio, avrà circa la metà dei cittadini contagiati.



“La metà dei newyorkesi, circa 4 milioni di persone, sarà contagiata prima che il coronavirus faccia il suo corso naturale. E’ plausibileed è molto preoccupante, ma dobbiamo iniziare a dire la verità”.

Nel frattempo sale il bilancio dei morti e dei contagiati Sec.ondo gli ultimi dati diffusi dal governatore Andrew Cuomo, sono 37.258, oltre 7.000 in più in meno di 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 385, circa 100 più in poche ore.

Secondo l’assessore alla sanità della Grande Mela, Oxiris Barbot, l’epidemia potrebbe cominciare a rallentare a settembre.

