New York Times – Il piano della FIFA per aiutare il calcio

La FIFA pronta ad aiutare il calcio: il New York Times prova a quantificare l’aiuto che la Federcalcio Internazionale darà ai club.

Secondo la stampa statunitense si parla di 2,7 miliardi di dollari per venire incontro alle esigenze di federazioni, Leghe e club in gravi difficoltà economiche per lo stop forzato dei campionati e piú in generale delle attività sportive.

“Grazie alla nostra solida situazione finanziaria possiamo proporre misure di solidarietà. Dieci milioni di dollari al fondo Oms e l’istituzione di un fondo globale di assistenza al calcio – ha detto in una recente intervista il numero 1 della Fifa, Gianni Infantino -. Grazie agli ultimi quattro anni, la Fifa gode di ottima salute e risorse. Le riserve sono per situazioni di crisi Fifa, ma qui è una crisi del calcio mondiale. E mi sembra ovvio che dobbiamo fare tutto”.

Comments

comments