Nicchi e l’emergenza coronavirus: “Non possiamo mandare gli arbitri allo sbaraglio”

Il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ai microfoni di “Radio Sportiva” ha chiarito un aspetto che riguarda gli arbitri e il coronavirus.

“Siamo pronti ma non possiamo mandare gli arbitri allo sbaraglio. Servono garanzie per tutti, anche per noi.

Gli arbitri sono persone di regole e rispetteremo le disposizioni governative e della Federazione. La ripartenza non dipende da noi.

Dei compensi degli arbitri parleremo al momento opportuno. Se il campionato ripartirà ci saranno cose da fare, se non ripartirà serviranno altre misure. Siamo professionisti, non lesiniamo sulla settimana o il mese”.

