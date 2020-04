Nicchi: “Nessun arbitro contagiato, non me ne frega di ripartire senza VAR”

Il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ha rilasciato una ,unga intervista a TMW della quale vi proponiamo alcuni passaggi.

“Il momento è particolarmente difficile.

Gli arbitri aspettano le direttive e intanto studiano, si preparano, si allenano con i programmi che gli abbiamo forniti: video-quiz e preparazione.

Hanno voglia di tornare presto all’attività, ma credo che servirà un po’ pazientare. La nostra associazione non è rimasta indenne al coronavirus, abbiamo perso dieci persone.

Quando lo sport ripartirà tutti dovranno capire che la componente arbitrale sarà da attenzionare, perché siamo quelli più a rischi. Non abbiamo solo la A, la B, la C… Ci preoccupano di più le realtà dilettantistiche.

Il rischio ancora è alto, gli arbitri si muovono in tutta Italia tramite treni, stazioni ed entrano in contatto con tanta gente che non conoscono. Chiediamo tutela: non vogliamo fare gli eroi, ma neanche i piagnoni.

Siamo pronti, abbiamo la borsa con quello che serve, ma prima di mandare i ragazzi in campo, dobbiamo accertarci che ci siano le condizioni.

Le decisioni le prenderà chi si occupa di sanità. Ma finché ci sono 600 morti al giorno non si può parlare di sport.

Nessun caso di positività al coronavirus tra gli arbitri in attività. Abbiamo avuto decesso di persone care a noi e all’associazione, grandi persone del passato che ci hanno lasciati.

Facciamo gruppo, e stiamo pronti per una grandissima ripartenza, che sono convinto ci sarà. Se la stagione di solito finisce al 30 giugno, questa volta potrebbe finire più avanti. A noi va benissimo, non c’è problema. Agiremo con deroghe, farò quello che la mia autorità mi impone di fare.

Ripartire senza VAR? Non me ne frega niente, e lo dico in franchezza. Se ci sarà sarà ancora più bello, perché anche in tempo di guerra non si buttano via le conquiste. Oggi si lavora in stanzine piccole, e anche lì serve sicurezza, perché ci sono anche gli operatori. Dobbiamo tutti fare dei sacrifici: pure se il calcio ripartisse senza VAR, non ce ne preoccuperemmo. Se c’è bene, sennò si va avanti lo stesso”.

