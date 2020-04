Nicchi: “Se il campionato riparte gli arbitri sono pronti e la VAR ci sarà”

Il presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) Marcello Nicchi, in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola ha parlato della ripresa dei campionati.

Questo uno dei passaggi delle dichiarazioni dell’ex arbitro.

“Di arbitri in queste settimane non ha parlato quasi nessuno. Ma se ci saranno le condizioni per ripartire saremo pronti. Abbiamo fatto le cose per bene, senza aver avuto il bisogno di sbraitare o straparlare sui giornali o nelle riunioni istituzionali. Potremmo mandare a dirigere chi abita vicino alla città dove si gioca.

La VAR? La società che si occupa di tutta la tecnologia ci ha assicurato che le stanze con le apparecchiature negli stadi saranno sanificate e si manterranno le distanze di sicurezza.

Forse diminuirà il numero di persone: oggi sono sei, potrebbero essere meno, ma la Var ci sarà”.

