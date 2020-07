Nicola a Sky: “Soddisfatto della prestazione, se l’avessimo pareggiata non ci sarebbe stato nulla da dire”

L’allenatore del Genoa Davide Nicola ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocsata contro il Napoli a Marassi.

“Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Stasera si è rivisto il Genoa aggressivo.

Ovviamente come i ragazzi non sono felice per la sconfitta. Se avessimo pareggiato questa partita non ci sarebbe stato nulla da dire. Giocato contro una squadra importante con tanta qualità.

Nel secondo tempo siamo riusciti a fare una prestazione importante e da questo vogliamo ripartire.

Cosa è mancato per vincerla? Nel primo tempo abbiamo tenuto un baricentro alto e abbiamo aggredito molto alto, ma poi il Napoli ci ha costretto ad abbassarci e a schierarci a cinque in difesa e a far arretrare le mezzali.

In questo momento la classifica non conta, conta alla fine. Giocando così possiamo raggiungere il nostro obiettivo e noi ci crediamo”.

