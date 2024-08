Nicola Lombardo: “Il club azzurro tanto vicino ai tifosi. Gran lavoro di Antonio Conte”

A Radio CRC, nel corso del programma ‘In Ritiro Con Te’ è intervenuto il responsabile della comunicazione della SSC Napoli, Nicola Lombardo

“Il Napoli, almeno da quando io ci lavoro, da 13 anni, è l’unica squadra che è vicina ai tifosi nel periodo estivo: non fa tournée, né ritiri all’interno dei propri centri sportivi.

C’è una vicinanza fisica con i propri tifosi. Se sommiamo il ritiro di Dimaro e Castel di Sangro, abbiamo fatto 26 giorni di ritiro. In tutte queste giornate, tranne pochissime eccezioni di qualche raro allenamento a porte chiuse, tutti i tifosi presenti hanno potuto assistere agli allenamenti. E questo, ripeto, non lo fa nessuno. Ci sono state 30/40mila persone che hanno assistito e che assisteranno agli allenamenti: una cifra enorme. Circa 6mila tifosi hanno ottenuto selfie ed autografi con i calciatori, ci sono state cinque presentazioni in piazza, un’altra ci sarà tra due giorni qui a Castel di Sangro e si sono disputate cinque partite amichevoli. La strategia di comunicazione mira a stare il più vicino possibile ai tifosi. Lo facciamo, ad esempio, dando in diretta le informazioni che possiamo dare o anche comunicando attraverso i nostri social, dove abbiamo circa 20 milioni di follower tra le varie piattaforme.

È come un titolo di borsa, che per un lunghissimo periodo ha avuto una fase ascendente e poi per un anno ha avuto una correzione al ribasso. Dopo queste correzioni, c’è il rimbalzo che a volte è molto molto forte. Speriamo che lo sia.

Io sono un tifoso del Napoli da quando ero bambino e mio padre mi portava a vedere le partite vicino Milano ed erano sempre sconfitte. Ciò che mi ha emozionato è stato vedere le vittorie diventare sempre più frequenti con i top club. Io sono rimasto incredulo, come se fossi tornato bambino. Quelle sono state le emozioni più forti, poi ovviamente lo scudetto e le coppe. Io penso che Conte stia lavorando benissimo. È importante che stia lavorando come vuole lui: sta mettendo molta forza nelle gambe dei giocatori. Penso che la squadra sarà pronta per l’inizio della stagione“.

