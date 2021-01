Per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli Gattuso non può contare su Mario Rui.

Per la sfida in programma oggi alle ore 17:45 al Diego Armando Maradona l’esterno portoghese non è disponibile per squalifica.

Mario Rui deve infatti scontare la giornata di squalifica maturata dopo la finale dell’edizione scorsa.

