Nigeria, il presidente federale: “Osimhen? Napoli giusta scelta, l’ho sentito ed è molto felice”

Amaju Pinnick, presidente della Federazione calcistica della Nigeria, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Victor Osimhen.

“Osimhen rappresenta un ottimo rinforzo per il Napoli, seguo il club azzurro dalle gesta di Maradona, è una città orgogliosa, ha fatto la giusta scelta per la sua carriera. Napoli è il posto giusto per raggiungere insieme risultati importanti, Victor farà di tutto per superare i record scritti di Maradona.

Ho sentito Victor pochi minuti fa, è molto eccitato, per lui sarà una sfida importante, mi ha detto ‘Presidente, renderò Napoli orgogliosa!’. Dategli fiducia, durante la stagione verrò a Napoli per assistere a qualche partita.

Osimhen è giovane e potrà restare a lungo e fare bene, parliamo di un giocatore che nel 2016 ha vinto i mondiali di categoria in Cile.

Sono stato a Napoli qualche anno fa con mia moglie, mi piace moltissimo la città che ho visitato per poco tempo, sono contento di poter tornare per vedere le partite della squadra partenopea”.

