Nigeria, vittoria di misura contro il Benin: Osimhen in campo per tutti i 90′

Importante successo per la Nigeria, che ha avuto la meglio sul Benin, in una gara valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Le Super Eagles si sono imposte con il risultato di 1-0, grazie ad un gol segnato, in pieno recupero, da Onuachu, che era entrato al 71′. In campo c’era anche l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen: l’ex Lille è stato schierato dal primo minuto dal tecnico Rohr ed è rimasto sul terreno di gioco fino alla fine, senza, tuttavia, riuscire a incidere. Con questo successo, la Nigeria stacca matematicamente il pass per la manifestazione.

