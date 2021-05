Nikita Contini, 100% napoletano: la sua folle corsa in campo per esultare come Diawara e Renica

Appena 24 anni, originario di Čerkasy (in Ucraina), da ieri è napoletano a tutti gli effetti. Nikita Contini, giovane terzo portiere degli azzurri, a Firenze ha fatto impazzire un popolo intero: la sua folle corsa in mezzo al campo, per esultare al secondo goal propiziato da un tiro di Zielinski, ha emozionato tutti.

Per l’importanza della vittoria a Firenze e per l’incontenibile gioia manifestata al goal, l’esultanza di Contini a molti ha ricordato altri precedenti storici significativi.

Il primo ricordo va al passato recente. Ad aprile 2018, dopo un goal di Amadou Diawara, che segnò al Chievo a tempo praticamente scaduto, lo stesso giocatore si prodigo’ in una folle corsa per tutto il campo, mentre l’allora San Paolo impazziva di gioia.

L’altro ricordo invece va ad Alessandro Renica, protagonista a marzo 1989 di un goal importantissimo segnato alla Juventus al 119° minuto (tempi supplementari).

Con quella rete il Napoli ribalto’ il risultato negativo della partita di andata, valevole per i quarti di finali della Coppa Uefa, ed elimino’ gli acerrimi rivali bianconeri. Oggi peraltro, 17 maggio, cade l’anniversario della vittoria partenopea nella doppia finale di Coppa Uefa. Proprio oggi, infatti, nel 1989, Diego Armando Maradona e i suoi compagni di squadra alzavano al cielo di Stoccarda l’ambito trofeo europeo.

Non a caso, lo stesso Contini, nel post partita di ieri, ha condiviso sui social le foto della sua bellissima esultanza. Ha accompagnato su instagram le immagini con la frase bellissima “L’esultanza di un intero popolo”.

Un’esultanza commovente, due foto social ed una frase d’amore: così Contini si è dimostrato super napoletano, assorbito a pieno dall’idea di identità e appartenenza che può trasmettere solo la maglia del Napoli e l’essere un giocatore del Napoli.

