Nino D’Angelo e la dedica a Maradona: “Mi disse grazie per la dedica in Carmela”

Sulle pagine del Mattino è possibile leggere un’intervista a Nino D’Angelo, dove racconta un aneddoto che riguarda Maradona.

Il cantante napoletano ha rilasciato l’intervista in occasione dell’uscita del suo libro e del suo disco. Proprio nel disco, c’è l’ultimo brano che si titola “Campio'”, dedicato a Maradona, e racconta l’aneddoto che lo riguarda:

“Quel brano è la mia dedica a Maradona. Il mio grazie per essere nato nel suo tempo ed averlo visto giocare, per averlo conosciuto e cantato per lui. Una volta, nei suoi ultimi giorni, il figlio Diego jr. mi fece registrare “Carmela” con una dedica per lui e gliela girò.

Diego mi chiamò per dirmi grazie, per dirmi che portava il brano di Sergio Bruni e la mia voce nel suo cuore.”

