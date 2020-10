Nizza, attentato nella basilica di Notre-Dame: uccise tre persone

Mattinata di terrore quella vissuta a Nizza e più in particolare alla basilica di Notre-Dame; un uomo arabo ha ucciso tre persone quasi decapitandole.

Le tre vittime sono una donna di 40 anni, riuscita a fuggire in un bar e morta per le ferite profonde alla gola, una seconda donna di 70 anni ed il sacrestano, 50 anni. Ad Avignone, poi, un altro uomo armato di coltello ha tentato di uccidere delle persone ma la Polizia subito lo ha fermato, neutralizzandolo; nel frattempo, c’è stato anche un attacco al consolato francese sito in Gedda, in Arabia Saudita.

L’aggressore di Nizza, ferito e portato in ospedale, ha rivelato di aver agito da solo. Infine, la Francia ha deciso di riattivare lo stato d’emergenza per gli attentati.

