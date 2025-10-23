Noa Lang ringrazia i tifosi del PSV

Noa Lang con un post socia ha voluto ringraziare i tifosi olandesi per l’accoglienza
Noa Lang con un post socia ha voluto ringraziare i tifosi olandesi per l’accoglienza
Verso Napoli-Inter: più Hojlund meno Thuram
Napoli: La buona notizia
Interventi di ammodernamento funzionale ed energetico dello Stadio Diego Armando Maradona
PSV-Napoli Lo scuorno in faccia”
McTominay: “Dobbiamo lasciarci subito alle spalle la delusione della sconfitta con il PSV e concentrarci su come migliorare per la prossima”
Ziliani su Conte: Unico allenatore che si lamenti per i troppi acquisti fatti dal club
Conte su Lang:”Deve continuare a lavorare. Decido io quando gioca”.
Lang:”Con Conte ho parlato una volta”.
Designati arbitro Var e collaboratori per Napoli-Inter
Antonio Conte: “Già quattro sconfitte. Questo segnale mi provoca dolore e spero che lo provochi a tutti”