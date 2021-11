Nocerino: “Un giocatore come Insigne non può arrivare in scadenza di contratto”

Antonio Nocerino, allenatore dell’Under 15 dell’Orlando City, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Goal’, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“Paragonare il calcio europeo con quello americano è impossibile, forse questo potrà accadere tra 10 anni. Al di là delle scelte che uno fa in base dove vuol giocare, per giocare in Nord America è anche una scelta forte di vita. Io mentalmente non riuscivo a sopportare più il calcio che vivevo e ho deciso di venire con la mia famiglia in America. E’ una scelta importante e condivisa da parte della famiglia. Quando bisogna fare i bagagli e partire ci vuole anche un po’ di coraggio.

È giusto che un giocatore come Insigne sia in scadenza di contratto? Credo di no, non si può arrivare agli ultimi sei mesi per decidere il contratto col capitano e il simbolo della squadra. Un giocatore come lui non può arrivare in scadenza. Al di là del contratto, che è importante, farei fatica nei suoi panni a spostarmi. La cosa più logica era non arrivare a questo momento”.

