Non solo Dimarco, altri due nomi per la rivoluzione sulle corsie laterali

Il Napoli prepara una rivoluzione sulle corsie laterali. Oltre a Federico Dimarco, due nomi sul taccuino di Giuntoli.

L’addio di Elseid Hysaj impone l’acquisto di un elemento duttile sulla fascia destra, scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport raccontando dell’interesse per Aïmen Moueffek, 20 anni, laterale destro del Saint Etienne che grazie alla sua velocità e alla sua tecnica è stato utilizzato anche in ruoli di centrocampo. A sinistra, invece, per sostituire Ghoulam prende quota la candidatura dello svedese Gabriel Gudmundsson, 21 anni, esterno sinistro del Groningen. Più collaudato invece Federico Dimarco, 23 anni del Verona che deve però riscattarlo dall’Inter.

